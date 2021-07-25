نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على قطع الاراضي السكنية في العراق 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على قطع الاراضي السكنية في العراق 2021 تعد من الأمور التي أعلنت عنها الحكومة العراقية حيث طرحت طريقة التقديم على قطع الأراضي السكنية من خلال الشكل الإلكتروني حتى يتمكن المواطنين من بناء المساكن الخاصة بهم، وسوف نتعرف من خلال فقرات هذا المقال على طريقة التقديم، ومعايير استحقاق الأراضي السكنية في العراق بالتفصيل.

طرح قطع الأراضي السكنية في العراق

مدير عام الاسكان في وزارة الإعمار والإسكان بدولة العراق وضح أن الوزارة قامت بتجميع جميع الأراضي السكنية من ضمن المبادرة التي طرحتها العراق للإسكان في كافة المحافظات دولة العراق.

حيث أن الوزارة تطرح حوالي 550000 قطعة سكنية بعد أن تم استكمال جميع التصميمات الأساسية للقطع السكنية، وخلال شهرين من هذا التاريخ سوف تكون جميع القطع السكنية جاهزة على التسليم.

بعد أن تغلق الوزارة باب التقديمات وتفتح مرحلة الاعتراضات، يبدأ توزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين.

حيث يحصل عدد كبير من المواطنين على قطع أراضي سكنية في المرحلة الأولى، كما أنه سوف تكون هناك العديد من المراحل.

معايير استحقاق الأراضي السكنية العراقية

وضعت العراق مجموعة من المعايير حتى يتمكن المواطنين العراقيين من الحصول على قطعة أرض سكنية، وأهم هذه المعايير تكون:

الفرصة الأفضل إلى كبار السن من المتقدمين.

عدد الأطفال لدى الشخص المتقدم على قطعة أرض.

عدم امتلاك المتقدم إلى أي نوع من الوحدات السكنية الأخرى.

مراعاة الوضع الاجتماعي والمعيشي لصاحب الطلب.

طريقة التقديم على قطع الاراضي السكنية في العراق 2021

وزارة الإسكان العراقية قامت بتوفير استمارات بالشكل الإلكتروني حتى يتمكن المواطنين من الحصول على قطع أراضي سكنية.

يكون المواطن بالدخول على رابط من داري الإلكترونية.

عند الدخول يجد استمارة يقوم بملء البيانات الخاصة بها وتقديمها بشكل إلكتروني.

لابد أن يراعي المتقدم المواعيد التي حددتها وزارة الإسكان العراقية.

يستطيع المواطن أن يقوم بتعديل أو تغيير البيانات التي قام بكتابتها من خلال منصة داري.

الفئات المستفيدة من قطع الاراضي السكنية في العراق

وزارة الإعمار والإسكان حددت الفئات المستحقة لحجز قطع الأراضي السكنية من خلال الرابط الذي تحدثنا عنه، وأهم هذه الفئات: