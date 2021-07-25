نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على قطع الاراضي 2021 العراق عبر رابط موقع وزارة الإسكان والتعمير الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على قطع الاراضي 2021 العراق، من أكثر ما يشغل المستثمرين العراقيين والمقيمين في الوقت الحالي هو طريقة التقديم على قطع الاراضي 2021 العراق، حيث قد اعلن مركز الوزراء العراقي أنه يمكن الآن التقديم إلكترونيًا بناء المنزل الخاص به دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات المختصة، ويُعد هذا واحدًا ضمن أهم الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم، وايضًا لمواكبة العصر الحديث في التكنولوجيا، ليكون هذا ضمن رؤية 2030 في العراق، حيث قد اعلنت وزارة الإسكان والإعمار في العراق عن طرح 500 ألف قطعة أرض، ضمنهم 300 ألف قطعة أرض جاهزة للعمل، ويمكن التقديم للحصول على تلك الاراضي إلكترونيا من خلال موقع وزارة الإسكان والإعمار، على أن تتوافر الشروط المطلوبة في المتقدم، حيث قد جاءت تلك المبادرة لفئات مُحددة مثل المواطنين تحت خط الفقر، والمتقاعدين من العمل جراء انتشار فيروس كورونا، وأصحاب الرعايات الصحية، وغيرهم من المواطنين والفئات المطلوبة.

التقديم على قطع الاراضي 2021 العراق

يمكن الان لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط أن يقوموا بالتقديم على قطع الاراضي 2021 العراق، حيث انه يجب ان يكون عمر المتقدم بين 25 وحتى 70 عام، وان يقوم المتقدم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص به، وأن يقوم بإضافة بيانات بطاقة السكن الحالية الخاصة به، ويجب ايضًا أن يكون المتقدم عراقي الجنية ومن ابوين عراقيين، وغيرها من الشروط التي يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين.

خطوات وطريقة التقديم على قطع الاراضي 2021 العراق

للتعرف على طريقة التقديم على قطع الاراضي 2021 العراق قم بالدخول إلى موقع وزارة الإسكان والتعمير العراقية، بعد ذلك اضغط على “المادة 25” ضمن الخدمات المتواجدة امامك، بعد ذلك اختر طريقة التقديم، أي إذا كنت من المقرر أن تقدم للمرة الاولى او الثانية او الثالثة، وسيطلب منك الموقع إدخال العديد من البيانات الهامة مثل الاسم، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ومحل السكن، وغيرها من البيانات المطلوبة، بعد اتمام ملئ البيانات والتأكد من صحتها اضغط على تسجيل وقم بطباعة تلك الاستمارة لإستخدامها بعد القبول.