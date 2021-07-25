فيديو.. شوارع لندن تغرق فى مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لمركبات مغمورة جزئيا فى جنوب غرب لندن، مع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حيث شقت مجموعة من العواصف الرعدية طريقها عبر جنوب شرق إنجلترا.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من الطقس العاصف فى جميع أنحاء لندن والمقاطعات المحيطة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلى (1800 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة "فرانس برس".
وحذر من خطر حدوث صواعق وفيضانات، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 10 سنتيمترات (أربع بوصات) فى بعض المناطق، أى ضعفى المستوى المتوسط لشهر يوليو.
وأغلقت الشرطة طريقا بالقرب من محطة طريق كوينزتاون فى جنوب غربى لندن، وعلقت ثلاث حافلات ذات الطابقين تحت جسر للسكك الحديدية.
تخلى سائقو السيارات الآخرين فى والتهامستو، شمال شرقى لندن، عن سياراتهم مع هطول الأمطار. وقالت الشرطة إنها "تتعامل حاليا مع فيضانات عديدة فى الشرق" محذرة من غرق الأنفاق.
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