مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام

دوت الخليج :- أكّد مدير مستشفى الجاردنز الدكتور فايز أبو حميدان، انّ تقارير الطب الشرعي بالمعتاد تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاث؛ وذلك لإصدار التقارير بشأن الوفاتين التي شهدها مستشفى الجاردنز امس السبت.
وأضاف أبو حميدان، عبر المملكة، أنّ انقطاع الكهرباء في المستشفى لم يؤثر على السيدة التي توفيت بعد الحادثة بحوالي ساعة، منوها إلى أن الأجهزة الطبية تعمل في المستشفى لمدة 20 دقيقة حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي فضلا عن وجود 3 محولات كهربائية.
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