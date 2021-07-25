طريقة تسجيل الأول الأساسي الأردن 2021 بالخطوات شرح مفصل وما هي الشروط

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يبحث الآن أولياء الأمور وبكثرة عن تسجيل الأول الأساسي الأردن 2021 لأولادهم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية بنزول رابط إلكتروني للتقديم من خلاله، وهذا الرابط تم نزوله من أجل تسهيل عملية التسجيل على أولياء الأمور ومنع التجمعات والذهاب إلى المدارس، من خلال منزلك تستطيع التسجيل بكل سهولة في دقائق كل ما عليك هو اتباع الخطوات الأتية في هذه المقالة، واذا كان لديك استفسار يمكنك تركة لنا في التعليقات.تسجيل الأول الأساسي الأردن
صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية ان عدد الطلاب الذين يريدون التسجيل وصل إلى 200 ألف طالبة وطالب، كما صرحت الوزارة ان التقديم سوف يكون إلكترونيا فقط لجميع الطلاب الذين يحملون الجنسية الأردنية فقط، أما الطلاب أصحاب الجنسيات الأخرى ليس متاح لهم هذه الميزة.خطوات تسجيل الأول الأساسي الأردن
- يجب أولا الدخول على خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي.
- ثم كتابة الرقم الوطني وكلمة المرور، إذا كنت مسجل سابقا.
- إذا لم تكن مسجل سابقا اضغط علي (مستخدم جديد).
- ثم قم باختيار تسجيل الصف الأول الأساسي.
- بعد ذلك أبداء بكتابة المعلومات الخاصة بالطالب.
- ثم تابع الخطوات، وبعد الانتهاء قم بالضغط على أيقونة تسجيل.
- والخطوة الأخيرة قم بطبع الاستمارة الإلكترونية من أجل التسجيل.
هذه جميع الأوراق المطلوبة لمن سيقدمون في المدارس، ليس إلكترونيا كل ما عليك هو أحضار المتطلبات الأتية:
- صورة واحدة من شهادة الميلاد.
- أحضار 6 صور حديثة للطالب.
- صورة من ختم التأمين الصحي علي البطاقة الصحية.
- صورة واحدة من بطاقة ولي الأمر الطالب.
- أحضار شهادة الكشف الطبي وان تكون معتمدة.
- جواز سفر سارى الصلاحية بالنسبة لغير الأردنيين.
لقد وضع وزارة التربية والتعليم عدة شروط ومنها
- ان يتم قبول الطالب من مواليد 01/01/2015 حتى 31/12/2015.
- وعدم وتجاوز عمر الطفل عن عمر 9 سنوات.
- ولقد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتحديث مؤخرا بأن لقد اقترب انتهاء التسجيل في هذه المرحلة، لذا لمن يريد التسجيل لأبناءه يجب علية الإسراع قبل الأغلاق.
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يبحث الآن أولياء الأمور وبكثرة عن تسجيل الأول الأساسي الأردن 2021 لأولادهم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية بنزول رابط إلكتروني للتقديم من خلاله، وهذا الرابط تم نزوله من أجل تسهيل عملية التسجيل على أولياء الأمور ومنع التجمعات والذهاب إلى المدارس، من خلال منزلك تستطيع التسجيل بكل سهولة في دقائق كل ما عليك هو اتباع الخطوات الأتية في هذه المقالة، واذا كان لديك استفسار يمكنك تركة لنا في التعليقات.تسجيل الأول الأساسي الأردن
صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية ان عدد الطلاب الذين يريدون التسجيل وصل إلى 200 ألف طالبة وطالب، كما صرحت الوزارة ان التقديم سوف يكون إلكترونيا فقط لجميع الطلاب الذين يحملون الجنسية الأردنية فقط، أما الطلاب أصحاب الجنسيات الأخرى ليس متاح لهم هذه الميزة.خطوات تسجيل الأول الأساسي الأردن
- يجب أولا الدخول على خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي.
- ثم كتابة الرقم الوطني وكلمة المرور، إذا كنت مسجل سابقا.
- إذا لم تكن مسجل سابقا اضغط علي (مستخدم جديد).
- ثم قم باختيار تسجيل الصف الأول الأساسي.
- بعد ذلك أبداء بكتابة المعلومات الخاصة بالطالب.
- ثم تابع الخطوات، وبعد الانتهاء قم بالضغط على أيقونة تسجيل.
- والخطوة الأخيرة قم بطبع الاستمارة الإلكترونية من أجل التسجيل.
هذه جميع الأوراق المطلوبة لمن سيقدمون في المدارس، ليس إلكترونيا كل ما عليك هو أحضار المتطلبات الأتية:
- صورة واحدة من شهادة الميلاد.
- أحضار 6 صور حديثة للطالب.
- صورة من ختم التأمين الصحي علي البطاقة الصحية.
- صورة واحدة من بطاقة ولي الأمر الطالب.
- أحضار شهادة الكشف الطبي وان تكون معتمدة.
- جواز سفر سارى الصلاحية بالنسبة لغير الأردنيين.
لقد وضع وزارة التربية والتعليم عدة شروط ومنها
- ان يتم قبول الطالب من مواليد 01/01/2015 حتى 31/12/2015.
- وعدم وتجاوز عمر الطفل عن عمر 9 سنوات.
- ولقد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتحديث مؤخرا بأن لقد اقترب انتهاء التسجيل في هذه المرحلة، لذا لمن يريد التسجيل لأبناءه يجب علية الإسراع قبل الأغلاق.
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