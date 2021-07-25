تمويل شخصي بدون ضامن بنك الراجحي فوري ميسر السداد للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين

تمويل شخصي بدون ضامن بنك الراجحي ضمن عروض القروض المتاحة حالياً منها إمكانية استرداد المصاريف الإدارية بجانب مميزات أخرى كثيرة تشمل النساء والرجال من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين، يطرح مصرف الراجحي عدة برامج تمويلية كلها متوافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتبع أحكام الشريعة الإسلامية تتضمن (القرض الشخصي – العقاري – سيارات – الأراضي والشقق والفيلات..وغيرهم) بل يوجد المزيد من المنتجات والحسابات المصرفية المختلفة كلها متوفرة بسهولة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق مباشر الراجحي للأفراد الذي من خلاله تقوم بأي شيء عبر الجوال الخاص بك وأنت في مكانك.

التمويل الشخصي وطني

يتميز بنك الراجحي عن بقية البنوك الأخرى أنه لا يفرق في المزايا بين السعوديين والوافدين كلاهما واحد بالنسبة له، حيث يقدم أسرع تمويل شخصي في السعودية يمكن أن تحصل عليه بجانب الخصائص التالية:-

تمويل الراجحي مجاز من هيئة الرقابة ومتوافق مع الشريعة الإسلامية.

فترات السداد طويلة حتى خمس سنوات ميسرة الأقساط التي تحدد كي تناسب الدخل الشهري لك.

تمويل بدون ضامن للرجال والنساء والمتقاعدين.

متاح برنامج شراء المديونية من بنوك أخرى.

الإعفاء من الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

قرض بدون كفيل للسعوديين والمقيمين.

أسهل الإجراءات مع سرعة صرف المبلغ إذا اكتملت المستندات المطلوبة.

افضل بنك للتمويل في السعودية الراجحي.

متاح للمتقاعدين حتى عمر 70 سنة.

شروط تمويل شخصي بدون ضامن بنك الراجحي

يتضمن بعض المعايير البسيطة وهي (أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الشركات أو الجهات المعتمدة لدى البنك، ألا يقل الدخل الشهري للسعوديين عن 2000 ريال سعودي أما المتقاعدين فلا تقل رواتبهم عن 1.900 ريالاً، الراتب الشهري للمقيمين لا يقل عن 5000 ريال، لا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة والمتقاعد حتى 70 سنة وذلك يحسب وقت سداد استحقاق آخر قسط في القرض).

كيفية طلب تمويل شخصي من الراجحي

المستندات المطلوبة:-

تعبئة نموذج الطلب عبر www.alrajhibank.com.sa كما يمكن الإطلاع على عقد القرض وتقديم الأسئلة والاستفسارات من خلال رقم بنك الراجحي لـ العملاء الحاليين +966114603333 والعملاء الجدد على رقم 8001241222.

تعريف وتثبيت الراتب + توضيح المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

بطاقة هوية وطنية أو الإقامة للمقيمين كلاهما تكون سارية الصلاحية.

جدير بالذكر أنه يمكنك استخدام حاسبة التمويل الشخصي الراجحي الموجودة على الموقع الخاص بالبنك لكي تعرف قيمة القرض المناسب لك، ولكن النسب التي تظهر تقديرية فقط وليست الفعلية لذا الأفضل التواصل عبر فريق خدمة العملاء من أجل التحدث معهم باستفاضة أكثر ومعرفة مزيد من المعلومات.