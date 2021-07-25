البنك الأهلي التجاري التمويل العقاري وشروط التقديم على التمويل العقاري، البنك الأهلي التجاري كما ذكرنا سابقا هو من أكبر البنوك السعودية والعربية ويتميز البنك بتعاملاته الإسلامية التي يقدمها لعملائه سواء للمواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية ويقدم البنك أيضا الكثير من خدماته عبر الإنترنت تسهيلا على العملاء في الوقت والجهد يقدم أيضا العديد من التمويلات الإسلامية منها التمويلات العقارية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه.

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يقوم البنك الأهلي التجاري بتقديم العديد من خدماته عبر الإنترنت للتسهيل على العميل من حيث الوقت والجهد المبذولان في الوصول إلى أقرب فرع وانتظار الدور الخاص بالعميل من أجل الوصول لخدمتك لذلك قام البنك بتقديم الخدمات عبر الإنترنت كما يمكنك الاستفسار عن خدمتك قبل التوجه للفرع أيضا وذلك عبر الصفحة الرسمية للبنك والاستعلام من خلالها.

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حاسبة التمويل الإلكترونية

تسمى الحاسبة الإلكترونية المقدمة من البنك الأهلي التجاري السعودي أو أي بنك عموما باختلاف نوعه على قيمة التمويل المقدم من البنك للعميل سواء كان التمويل شخصي أو عقاري أو تمويل سيارات وتسمى هذه الخدمة حاسبة التمويل وتتغير قيمتها اعتمادا على قيمة التمويل المقدم للعميل وقيمة دخل العميل الشهري وقيمة الفائدة والتغييرات التابعة للبنك المسؤول عن التمويل.

التمويل العقاري البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك العديد من البرامج المختلفة للتمويل العقاري لكل عملائه ويقوم بتقديمها عن طريق صندوق التمويل العقاري أو برنامج التمويل المدعوم أو برنامج دلالة وغير ذلك من البرامج المقدمة من البنك وللحصول على التمويل العقاري الذي تريده ينبغي أن تلبي كل المتطلبات الآتية:

فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت من البنك الأهلي التجاري.

عمر العميل المقدم على الطلاب أكبر من 20 عاما ولا يتجاوز 60 عاما.

أن يكون صاحب الطلب على التمويل العقاري من المواطنين بالمملكة العربية السعودية أي حاملا للجنسية.

يجب أن تكون قيمة دخل العميل المقدم على الطلب لا يكون أقل من 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل صاحب الطلب موظفا وصاحب دوام في عمله لا يقل عن شهر.

دفع قيمة أولية من التمويل قيمتها 10-30% من قيمة التمويل الكلية المقدم عليها وتكون القيمة حسب القطاع والوضع الائتماني.

شرط أساسي أن يحول العميل راتبه للبنك الأهلي التجاري.

يقوم البنك بوضع عدة شروط على العقار المقدم عليه طلب التمويل من العميل وشروط العقار كالآتي.

يجب أن يكون عمر العقار المقدم عليه أقل من ستين عاما وتحسب بعد تسليم آخر دفعة من التمويل المقدم عليه.

أن يكون العقار أيا كان نوعه شاغر وجاهز للتسكين مباشرة.

أن يكون العقار خارج المدن الآتية: الرياض، الخرج، الدرعية، عرقة، جدة، مكة المكرمة، الطائف، رابغ، الجفر، الجبيل، سيهات، العيون، القطيف، الثقبة، الخبر، الدمام، الظهران، المبرز، الاحساء، الهفوف، حفر الباطن، المدينة المنورة، تبوك، حائل، بريده، عنيزة، البدائع، الراس، عرعر، سكاكا، ينبع، المجمعة، أبها، جيزان، أحد رفيدة، وخميس مشيط.

أن يكون مرتب المقدم على التمويل لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

أن يكون موظفا في جهة معينة دون انقطاع لمدة شهر واحد على الأقل.

سداد دفعة أولية من 10% إلى 30% من قيمة التمويل وفقا للتأمين والحالة المادية.

تحويل الراتب عن طريق البنك الأهلي التجاري.

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مميزات التقديم على التمويل العقاري من البنك الأهلي

يقوم البنك الأهلي بطرح العديد من المميزات للتمويل العقاري الخاص بالبنك الأهلي التجاري للعميل الراغب بالتقديم على التمويل، وسنذكر بعضا من مميزات التمويل العقاري وهي كالآتي:

يندرج التمويل العقاري كباقي الخدمات المقدمة من البنك تحت الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية لذا فهو تمويل إسلامي.

يتميز التمويل أنه قد يمتد تسديد الأقساط حتى 20 عاما من تاريخ الاستلام.

مقدم التمويل للدفع هو 30% ويعد أفضل مقدم مقارنة بتمويلات باقي البنوك بالمملكة العربية السعودية.

يصل التمويل لأكثر من 7 مليون ريال سعودي.

يقدم البنك نوعين من التمويل تمويل أراضي يمتد السداد حتى 20 سنة وتمويل عقاري يمتد حتى 30 عاما.

يتيح البنك بعض الخدمات التي قد تسمح بتأجيل تسليم الدفعات إذا حدث تعسر للعميل أثناء دفع أو سداد الديون.

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