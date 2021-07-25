إعفاء بنك الراجحي 1442.. ما هي شروط الحصول علي إعفاء قرض مصرف الراجحي

إعفاء بنك الراجحي السعودي 1442، يبحث الكثير من المواطنين المقترضين والذين لديهم تعاملات مع مصرف الراجحي عن كيفية الحصول على الإعفاء الذي أعلن عنه بنك الراجحي، وقد أعلن البنك عن عدد من الشروط من أجل أن يحصل المتعامل أو المقترض على الإعفاء، وفي هذا المقال نستعرض لكم كافة الشروط المعلنة والتي يجب أن تتطابق وتتوافر في المقترض من أجل أن يتمكن من الحصول على إعفاء البنك، كما ننشر لكم خطوة بخطوة كيفية التسجيل في المصرف للحصول على الإعفاء، وتأتي هذه الخطوة من الراجحي تضامنا مع الظروف المعيشية التي يمر بها المواطنين.

إعفاء بنك الراجحي السعودي

يعد بنك الراجحي من أكبر وأضخم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من المعاملات المالية بجانب الخدمات المصرفية، ويتميز بالتسهيلات التي يقدمها لكافة المتعاملين، بجانب تعاونه مع الحالات المتعسرة، كما يقدم العديد من خدمات القروض بشروط سهلة وميسرة للكثير من المواطنين، ويضم أكبر عدد من العملاء، حيث يتمتع بثقة كبيرة لدى المواطنين، وتوجد العديد من الفروع للبنك في أنحاء ومدن المملكة، ومؤخرا قدم خدمة اعفاء لعدد من الفئات مع وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن المقترض.

تحصل عائلة المقترض على الإعفاء في حالة وفاة المقترض، وفي حالة تعرض المقترض لاصابة جعلته غير قادرا على العمل ودفع أقساط القرض يتم اعفاؤه، بينما لا يحصل المقترض على اعفاء في حالة قتل نفسه عامدا أو تعرض للوفاة بسبب الإنتحار، وفي حالة كانت الوفاة تنقيذ لحكم المحكمة، وأخيرا في حالة كانت الوفاة نتيجة لممارس أحد الألعاب الرياضية.

شروط الحصول علي إعفاء بنك الراجحي 1442

يمنح مصرف الراجحي القرض بشرط تقديم شهادة الوفاة للمقترض، ويشترط أن يكون الإرث الذي تركه المتوفى أقل من الأقساط الواجب دفعها، ويجب أن يكون هذا القرض عبر مصرف الراجحي، تعبئة نموذج يشرح الحالة الاقتصادية للمقترض بجانب الأقساط التي تم دفعها والأقساط الباقية.

أولا، زيارة موقع بنك الراجحي المتوفر على شبكة الإنترنت. ثانيا، يقوم بتقديم بطاقة هوية سارية للشخص المتقدم. ثالثا، ادخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة. رابعا، اطلب إخلاء طرف من الراجحي خاص بكافة البيانات من طرف الموظف.

طريقة الحصول علي اعفاء بنك الراجحي