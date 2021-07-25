رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية، عمليات البحث متزايدة بأعداد هائلة منذ ساعات عن نتائج التعليم الفني وكذلك موقع بوابة التعليم الفني التي ستعرض النتائج والتي يبحث الآلاف عن الرابط الرسمي الخاص بالموقع وكذلك طريقة الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس، وجاء هذا البحث المكثف من طرف الطلاب المصريين الفنيين بعد أن أعلن أمس وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن مرحلة مراجعة النتائج وتصحيحها قد تم الإنتهاء منها، وأن جميع النتائج الآن بين يدي الوزير وأكد أن موعد صدورها سيكون في الساعات القليلة المقبلة، هذا كان السبب الرئيسي لزيادة البحث عنها اليوم، ويسرنا في ثقفني أن نقدم لجميع طلاب الشعب الفنية الرابط الرسمي الخاص الذي سيتمكنون من خلاله إلى الوصول إلى النتيجة الخاصة بهم، كما سنعرض الطريقة الصحيحة للاستعلام عن النتائج برقم الجلوس، وتسود حالة من القلق الطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء قبل إعلان النتائج التي ستصدر يوم غد السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد تصريح مسؤول في الوزير عن الموعد الذي ستصدر فيه النتائج.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

رابط النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية، قد أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على أن الإمتحان قد تم الإنتهاء منه يوم العاشر من شهر يوليو فيما استمرت عملية تصحيح النتائج لأسبوعين على الأقل حيث أنه تم الإنتهاء من تلك الأعمال يوم أمس، وسيعلن عنها في ساعات قليلة عبر الموقع الرسمي لعرض نتائج الدبلومات الفنية بوابة التعليم الفني في مصر، هذا وقد شارك في الإمتحان المذكور أزيد من ثمانمائة مائة طالب وطالبة، وهم الآن مع ذويهم تسودهم حالة من الترقب والقلق بشأن هذه النتائج التي ستعرض قريبا، حيث أن ملايين الطلاب وأولياء أمورهم ينتظرون عرض هذه النتائج على أحر من الجمر، جدير بالذكر أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد ساعات من أجل الإعلان وبشكل رسمي عن إصدار النتائج الخاصة بالطلاب في الشعب الفنية، فيما يتزامن عقد هذا المؤتمر مع رفعها مباشرة على موقع بوابة التعليم الفني الذي سننشر لكم الرابط الخاص به، وكذلك طريقة معرفة النتيجة وكشف النتائج.

نسبة النجاح في الدبلومات الفنية

من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم تشير بعض الأخبار أن عمليات التصحيح كان في جو مواتئ جدا وكذلك الإمتحان، وذلك بعد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام في الدبلومات الفنية أعلى معدل مما وصلت إليه في العام الماضي، وهذا مؤشر جيد جدا ومطمئن، وتتراوح نسبة النجاح ما بين ست وستين في المائة إلى السبعين في المائة، وهذا خاص بالدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات، جدير بالذكر أن نسبة النجاح الخاص بنظام الخمس سنوات قد انخفضت عما كانت عليه في العام الماضي حيث أنها لم تتجاوز حاجز السبع والثمانين في المائة وهذه كيفية الاستعلام.

رابط الاستعلام بوابة التعليم الفني

صرفت الحكومة المصرية مليارات الجنيهات في السنوات الأخيرة وذلك من أجل رقمنة جميع القطاعات وخصوصا التعليم بعد أن شهدت أزمة فيروس كورونا والتي كان لزاما أن تأخذ الحكومة برقمنة جميع الأمور المتعلقة بالتعليم حتى التعليم عن بعد خوفا من انتشار فيروس كورونا، وقد أعلن أن جميع النتائج يمكن معرفتها إلكترونيا، وفيما يلي طريقة الاستعلام الصحيحة عن نتيجة الدبلومات الفنية، وهي كالتالي:

الدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الفني.

بعد نختار الاستعلام عن النتيجة

نقوم بإدخال رقم الجلوس والإسم.

بعدها نختار التخصص الخاص بنا.

ثم نضغط على كلمة عرض النتيجة، وستظهر لنا النتيجة الخاصة بنا.

موعد إعلان النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية 3 و5 سنين

بعد كلام نائب الوزير تم التأكيد على أن الساعات القليلة المقبلة ستكون موعدا للإعلان الرسمي عن النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية وسيكون يوم غد السادس والعشرين أقصى وقت للإعلان الرسمي عنها فمن المحتمل جدا إعلان النتائج قبل ذلك، وسيتم عقد مؤتمر صحفي قبل الإعلان عنها، وقد قدمنا لكم متابعينا الأعزاء موعد الإعلان ورابط وكيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية اليوم.