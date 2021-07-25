رؤساء وزراء لبنان السابقون يرشحون نجيب ميقاتى لتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وعقد رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة، فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتى، وسعد الحريرى وتمام سلام، اجتماعا، اليوم الأحد، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية فى البلاد، لا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وطالب السنيورة، خلال مؤتمر صحفى، فى بيت الوسط بأن تكون الحكومة اللبنانية الجديدة بعيدة عن التحزب والطائفية.

كما شدد على ضرورة تكليف شخصية قادرة على تشكيل حكومة من أصحاب الاختصاص.

ويجرى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، غدا الإثنين استشارات نيابية ملزمة بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط انقسام سياسى حاد بشأن هوية الرئيس المكلف.