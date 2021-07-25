كشف نقاط شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية

كشف نقاط شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر، بعد ان ظهرت نتيجة البكالوريا منذ عدة أيام، قد تزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع طلاب البكالوريا عن كشف نقاط شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر، خاصة بعد حدوث بعض المشاكل في الموقع المخصص للاستعلام الإلكتروني، لذلك فإنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا، ويكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد بين احد من الطلاب، خاصة بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء الاختبارات الخاصة بهم مع نهاية شهر يونيو الماضي، والآن يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال موقع “الديوان الوطني لنتائج الامتحانات، وزارة التربية الوطنية الجزائرية” حيث ان وزير التربية الوطنية الجزائري قد أعلن بشكل رسمي ان النتائج من المقرر أن تصدر من خلال هذا الموقع فقط، وأن أي موقع أخر غير معتمد أو غير معروف ليس له أي صلة بوزارة التربية والتعليم.

كشف نقاط شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر

لقد صدرت نتائج البكالوريا لجميع الطلاب في ولايات البواقي، الأغواط، بسكرة، بشارة، بجاية، بهتا، تيارت، تلمسان، الشلف، الجلفة، جيجل، أدرار، سطيف، معسكر، ورقلة، وهران، صيدا، سطيف، البيض، الطارف، الوادي، قسنطينة، سكيكدة إليزي، حيث قد اعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج من المقرر ان تصدر في بعض الولايات أولًا، تليها المجموعة الاخرى من الولايات، وذلك لتفادي حدوث اي مشاكل او ضغط على الموقع المخصص للاستعلام، و ليتعرف جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم دون الذهاب إلى المدارس لعدم تفشي فيروس كورونا بينهم.

خطوات كشف نقاط شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات كشف نقاط شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر والتي قد جاءت كالاتي: