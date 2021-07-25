جدة - نرمين السيد - أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، بأن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، قرر فى اجتماعه الخامس المنعقد اليوم الأحد، فى مدينة سبها، فرض حظر تجوال جزئى، وفقا لما تحدده وزارة الصحة من مدن.





وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد قرر فى 11 من يوليو الجارى، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتضمن قرار الدبيبة رقم 179: إغلاق المقاهى وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعى لمدة أسبوعين مع السماح بخدمة التوصيل للمطاعم. كما تضمنت المادة الثانية من القرار تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة بالتزام ضوابط الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فرض حظر تجول جزئى فى ليبيا لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.