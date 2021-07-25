تونس.. إغلاق مداخل العاصمة وانتشار مكثف للشرطة خوفًا من الاحتجاجات

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ووفقًا لقناة "العربية"، شوهد انتشار مكثف لقوات الشرطة، بهدف تعطيل وصول المتظاهرين إلى وسط العاصمة، فيما يتوافد المتظاهرون بأعداد كبيرة للمشاركة فى التظاهرات فى العاصمة وعدد من المدن التونسية.
وبحسب التقارير، نشرت السلطات التونسية الحواجز الأمنية فى كافة مداخل العاصمة، حيث شوهد انتشار مكثف لقوات الشرطة، بهدف تعطيل وصول المتظاهرين إلى وسط العاصمة، كما لوحظ انتشار أمنى غير مسبوق بالقرب من الأحياء الشعبية ضواحى العاصمة، التى تعد المناطق الأكثر تمردًا ضد السلطة.
وشهد شارع الحبيب بورقيبة وساحة مقر البرلمان بمنطقة باردو أكبر التشديدات الأمنية، حيث انتشرت سيارات الشرطة وعززت السلطات الحواجز ونشرت أعدادا كبيرا من قوات الأمن فى محيط البرلمان. كما يتم تفتيش السيارات والتحقق من هوية أصحابها، الأمر الذى أدى إلى اختناق مرورى.
وتأتى هذه التدابير وسط مخاوف من المظاهرات المرتقبة، فى أعقاب دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للخروج فى احتجاجات لإسقاط المنظومة الحاكمة التى تقودها حركة النهضة وحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
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