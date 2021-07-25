فيديو .. الظهراوي : وفيات مستشفى الجاردنز واحدة قبل انقطاع الكهرباء والأخرى بعده

دوت الخليج :- قال النائب محمد الظهراوي الذي تواجد في مستشفى الجاردنز عقب انقطاع الكهرباء عنه وعبر فيديو بثه على صفحته في الفيس بوك إن وفاة واحدة وقعت قبل انقطاع الكهرباء ، بينما وقعت الثانية بعد الأنقطاع .
ويأتي حديث الظهراوي عقب جدل بين روايات متناقضة بشأن الوفاتين اللتين وقعتا في المستشفى ، والذي انقطعت فيه الكهرباء ليلة السبت - الأحد وأعلن فيه عن وفاتين يحقق النائب العام في اسباب وقوعهما.
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