من أبرز ما يتم البحث عنه هو رابط نتائج توجيهي الأردن 2021 برقم الجلوس عبر موقع tawjihi.jo أو نتائج الثانوية العامة الأردنية فقد تساءل الكثيرين خلال الساعات الماضية عن طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن عبر موقع وزارة التعليم الأردنية، حيث تسود حالة من القلق في المملكة الهاشمية لمعرفة النتائج من أجل الاطمئنان على مستقبل الطلاب والطالبات ممن أدوا الامتحانات.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2021 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات وكتابتها بالكشوف. وذلك من أعلن إعلانها قريبًا لجميع الطلاب وخاصة أنه تم تأجيل موعد إطلاق النتيجة من قبل ومن المتوقع صدورها في الشهر الجاري. حيث شارك نحو 207 طالب وطالبة من كل المحافظات في أداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة وذلك حرصًا على سلامة الجميع من الطلاب والمعلمين والمشاركين. ويتم الإعلان عن النتيجة في موقع وزارة التعليم الأردني tawjihi.jo.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2021

وفرت وزارة التعليم الأردني رابط الاستعلام على نتائج التوجيهي 2021 حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام مباشرة عن نتيجة الثانوية العامة الأردنية فور الظهور بدون مشاكل ومنعًا للتكدس والازدحام بالمدارس بالخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التوجيهي وزارة التعليم الأردنية www.tawjihi.jo

ادخل بيانات الطالب المطلوبة.

اكتب اسم الطالب رباعي.

ثم اكتب رقم جلوس الطالب بشكل سليم ثم اكتب اسم المدرسة التي تبع لها الطالب.

اكتب رمز التحقق المرئي والنقر على أيقونة عرض النتيجة.

إلى الآن لم تخرج الوزارة ببيان رسمي على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها ولكن البعض يؤكد من ظهورها الشهر الجاري بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. وخاصة بعد إعلان السيد تيسير النعيمي أن موعد ظهور النتائج سيكون خلال الأسبوع الجاري وخاصة أنه تم الإعلان عن رصد الدرجات وكتابتها بالكشوف والانتهاء من التصحيح والتدقيق في وقت سابق. ووفرت الوزارة موقع لعرض النتيجة لتسهيل على الجميع في المملكة الأردنية. وسوف نتابع المزيد من الأخبار الحصرية عن النتيجة فور صدورها وتتمنى أسرة موقع ثقفني لجميع الطلاب بمزيد من النجاح والسداد والتوفيق.