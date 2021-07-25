الرئيس القبرصى يزور اليونان لمناقشة أزمة فاروشا

جدة - نرمين السيد - يأتي ذلك فى أعقاب الاحتجاج الدولى وإدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاعتزام تركيا فتح بلدة فاروشا بشكل جزئى والتى تقع فى منطقة شمال قبرص التى تخضع لسيطرة القبارصة الأتراك، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية اليوم الأحد. ومن المقرر أيضا عقد قمة بين اليونان وقبرص والأردن فى أثينا يوم الأربعاء، وسيعقد رئيس الوزراء اليونانى اجتماعا خاصا فى نفس اليوم مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

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