منتخب السعودية يودع الأولمبياد بعد مباراة مثيرة أمام ألمانيا

مني المنتخب السعودي لكرة القدم، الأحد، بثاني خسارة له في أولمبياد طوكيو عندما خسر 3-2 أمام ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، لكنه لم يترك الميدان دون أن يهز شباك الألمان بهدفين رائعين عبرا عن أداء قوي للمنتخب الأخضر.

وسجل أهداف المنتخب الألماني كل من ناديم أميري في الدقيقة 12 وراغنار أتشي في الدقيقة 43 وفيليكس أودوخاي في الدقيقة 75. أما هدفا السعودية فكانا من توقيع سامي خليل النجعي في الدقيقة 31 و50.

وشهد اللقاء الذي أجري على استاد نيسان، طرد اللاعب الألماني أموس بيبر في الدقيقة 67.

وكان المنتخب السعودي انهزم في أول لقاء له بالألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وذلك أمام منتخب ساحل العاج، بنتيجة 2-1.

وبعد مباراة اليوم، يواصل المنتخب السعودي احتلال آخر مركز في المجموعة الرابعة بصفر نقطة، فيما تحتل ألمانيا المركز الثالث بثلاث نقاط، خلفها ساحل العاج والبرازيل بأربع نقاط لكل منهما.