أخبار اليمن : ضبط 20 مخالفة تموينية بصنعاء خلال إجازة العيد

ضبط 20 مخالفة تموينية بصنعاء خلال إجازة العيدضبط مكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء 20 مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة فهد الغرباني أن المخالفات المضبوطة شملت رفع أسعار وعدم إشهار القائمة السعرية وإعاقة مهام فرق التفتيش ومواد منتهية الصلاحية.

وبين أنه تم البت في سبع مخالفات واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين فيما لا تزال 13 مخالفة قيد الإجراءات القانونية..مثمناً تعاون قيادة المحافظة وأجهزة الأمن في ضبط المخالفات وتذليل إجراءات الرقابة على السوق.

وأكد الغرباني ، لوكالة سبأ الرسمية ، استمرار النزول الميداني وتفتيش الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وحماية المستهلك..داعيا المواطنين إلى التعاون مع مكتب الصناعة والإبلاغ عن أي مخالفات.