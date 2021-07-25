ضبط 20 مخالفة تموينية بصنعاء خلال إجازة العيد
ضبط مكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء 20 مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة فهد الغرباني أن المخالفات المضبوطة شملت رفع أسعار وعدم إشهار القائمة السعرية وإعاقة مهام فرق التفتيش ومواد منتهية الصلاحية.
وبين أنه تم البت في سبع مخالفات واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين فيما لا تزال 13 مخالفة قيد الإجراءات القانونية..مثمناً تعاون قيادة المحافظة وأجهزة الأمن في ضبط المخالفات وتذليل إجراءات الرقابة على السوق.
وأكد الغرباني ، لوكالة سبأ الرسمية ، استمرار النزول الميداني وتفتيش الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وحماية المستهلك..داعيا المواطنين إلى التعاون مع مكتب الصناعة والإبلاغ عن أي مخالفات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ضبط 20 مخالفة تموينية بصنعاء خلال إجازة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.