الأحواز.. رقعة الاحتجاجات تتسع فى إيران وروحانى يتعهد بفتح السدود

وكان روحانى ألقى باللوم على ارتفاع درجة الحرارة وتراجع هطول الأمطار فى أزمة شح المياه، إلا أنه اضطر إلى تقديم وعد بفتح السدود لمياه الشرب بعد اتساع الاحتجاجات، وطالب سكان المحافظة ذات الغالبية العربية، بـ"أفعال وليس مجرد أقوال لمعالجة الأزمة".
حسبما نقلت "العربية"، شارك المئات فى تظاهرات مدينة بوجنورد فى محافظة خراسان شمال شرقى إيران، حيث جاءت هذه التظاهرات تضامنًا مع تظاهرات الأحواز المستمرة، بسبب شح المياه والظروف المعيشية الصعبة.
وهاجمت قوات الأمن المحتجين فى تبريز شمال غربى إيران، حيث هاجمت قوات الأمن الإيرانية المحتجين تزامنا مع انطلاق حملة احتجاجات واسعة بالمدينة ما دفع قوات الأمن للتدخل وقمع المتظاهرين.
وانضمت مدينة الفلاحية إلى التظاهرات الاحتجاجية فى الأحواز، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والأمن الإيرانى.
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