أخبار اليمن : انقاذ 9 آلاف طفل يمني من سوء الغذية بـ6 أشهر

انقاذ 9 آلاف طفل يمني من سوء الغذية بـ6 أشهرقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن “سوء التغذية الحاد يبلغ مستويات قياسية في اليمن.

وأفادت في تغريدة بصفحتها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أنها انقذت قرابة 9 آلاف طفل يمني من سوء التغذية، خلال ستة أشهر .

وأوضحت أن “سوء التغذية الحاد يبلغ مستويات قياسية في اليمن متسبباً بخسائر كارثية للأطفال دون الخامسة”.

وأضافت أنه” من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021″.

وذكرت أنه تم إنقاذ 8,525 طفلاً من سوء التغذية بين يناير ويونيو 2021.

