انقاذ 9 آلاف طفل يمني من سوء الغذية بـ6 أشهر
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن “سوء التغذية الحاد يبلغ مستويات قياسية في اليمن.
وأفادت في تغريدة بصفحتها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أنها انقذت قرابة 9 آلاف طفل يمني من سوء التغذية، خلال ستة أشهر .
وأوضحت أن “سوء التغذية الحاد يبلغ مستويات قياسية في اليمن متسبباً بخسائر كارثية للأطفال دون الخامسة”.
وأضافت أنه” من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021″.
وذكرت أنه تم إنقاذ 8,525 طفلاً من سوء التغذية بين يناير ويونيو 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : انقاذ 9 آلاف طفل يمني من سوء الغذية بـ6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.