جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلى القبض على 3 فلسطينيين، اليوم الأحد، بزعم الاشتباه بهم فى أنهم ألقوا زجاجات حارقة وحجارة نحو مركبات مدنية على أحد الطرق فى منطقة جنين بالضفة الغربية.





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