أفغانستان: اعتقال مدبر الهجوم الصاروخى على القصر الرئاسى

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، مرويس ستانكيزاى، اليوم الأحد، عن اعتقال منظم الهجمات الصاروخية على القصر الرئاسى، خلال صلاة عيد الأضحى، مع ثلاثة آخرين فى العاصمة كابول.





ووفقًا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم، جاءت الاعتقالات، خلال عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية على منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة. وتابع ستانكيزاى، أن "اسم المنظم الرئيسى هو مؤمن، وكان متورطا أيضا فى العديد من الهجمات بمنطقة بانغمان فى كابول"، مضيفًا أن "جميع هؤلاء الاشخاص أعضاء من طالبان". وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، الثلاثاء الماضى، سقوط 3 صواريخ على العاصمة كابول، أثناء أداء رئيس البلاد أشرف غنى، وكبار الساسة صلاة عيد الأضحى.

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