الاستخبارات العراقية تطيح بشبكتين إرهابيتين بسبب تفجيرات مدينة الصدر

جدة - نرمين السيد - تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية، من الإطاحة باثنين من الشبكات الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر فى كركوك والأنبار، حسبما أفاد بيان لخلية الإعلام الأمنى.





وفى بيان لها، قالت خلية الاعلام الأمنى إنه "فى إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها واذنابها ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة التى سقطت فى سوق الوحيلات بمدينة الصدر وشهداء العراق كافة، وبناءً على المتابعة والتعقب الاستخبارى للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات وإكمال إجراءات البحث والتحرى، نجح أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين فى محافظتى كركوك والأنبار". وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، أشارت الخلية الأمنية إلى أن "الشبكتين الإرهابيتين مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر الذى وقع يوم 19 يوليو الجارى، كانتا تخططان لاسناد منفذى تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية فى بغداد، وبالتحديد منطقة الباب الشرقى". كما أشارت الخلية إلى "استهداف الأبرياء الآمنين فى مناطق أخرى من بغداد والمحافظات، بما يسمى (غزوة العيد)، وافشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء، لينالوا جزائهم العادل بما اقترفته أيديهم من جرم بحق أبناء الشعب".

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