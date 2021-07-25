الأردن يحقق فى وفيات مستشفى لعلاج كورونا بعد انقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الغد"، خرج عشرات الأردنيين إلى محيط المستشفى بعد أنباء عن وفاة أقرباء لهم يتلقون العلاج في المستشفى، وسط تواجد أمنى مكثف.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجمع الأهالى طالب بالتحقيق بالحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت التقارير إلى تسجيل حالتى وفاة جراء الانقطاع الكهربائي، فيما نفت المستشفى ذلك، مؤكدة أن الوفيات تم تسجيلها قبل انقطاع التيار الكهربائى، كما أنها كانت لحالات ليست فى غرف العناية المركزة.

ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمى باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن الأجهزة الحكومية المختصة، تحركت على الفور للوقوف على مجريات الواقعة ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها، وذلك فى أعقاب ورود أنباء عن انقطاع التيار الكهربائى فى مستشفى "الجارديز".