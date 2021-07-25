الأرجنتين تسقط "الفراعنة" في طوكيو

خسرت مصر، الأحد، أمام الأرجتنين بهدف دون رد في منافسات المجموعة الثالثة لكرة القدم للرجال، في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ52، بعدما استغل فاكوندو ميدينا حالة الدربكة أمام مرمى الشناوي، بعد تسديدة ارتطمت بالقائم فأكلمها بضربة سريعة داخل الشباك.

وتميزت المباراة، خاصة في الشوط الأول بإهدار المنتخب المصري العديد من الفرص، منها هجمة مرتدة انتهت بانفراد رمضان صبحي الذي سدد الكرة التي استقرت في يد الحارس

الأرجنتيني.

وحاول مدرب منتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، تعديل الوضع أمام "راقصي التانغو"، فأجرى في الدقيقة الـ60 تبديلن، حيث خرج صلاح محسن وعمار حمدي، ونزل مكانهما إبراهيم عادل وطاهر محمد طاهر.

ولم يفلح ذلك في تحقيق نتيجة تذكر.

وفي الدقيقة الـ85 توغل رمضان صبحي واقترب من منطقة الجزاء، حيث اعترضه الأرجنتيون، ليحسبها الحكم، ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، وفشل الفراعنة في تحويلها إلى هدف.

وكان مصر تعادلت في المبارة الافتتاحية أمام إسبانيا سلبيا، ومع هذه الخسارة تعقدت مهمتها كثيرا في الأولمبياد.