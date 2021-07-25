نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط توزيع الأراضي moch.gov.iq:4433 للشمولين (الرعاية الاجتماعية – المعين المتفرغ – المعاق) في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط توزيع الأراضي moch.gov.iq:4433 في الجمهورية العراقية والذي أقرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بتخصيصها لعدد من فئات المجتمع بغرض السكن، وقد تقدم مئات الآلاف للتسجيل في الموقع للحصول على قطع للأراضي، وبعد الفحص التام قامت وزارة الإعمار بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإعلان عن أسماء الحاصلين على قطع الأراضي.

وزارة الإعمار والإسكان والبلديات

وقد اتاحت الوزارة تحت الراعية والقيادة الجديدة لها التسجيل الإلكتروني للعديد من فئات المجتمع العراقي الخاصة، والتي تتبع وزارة الحماية الاجتماعية والتي تهتم بالطبقة الفقيرة والمحتاجة من المجتمع، حيث تقوم وزارة الحماية الاجتماعية بتوفير العديد من الخدمات لتلك الفئات، حيث تقوم الوزارة بتوفير رواتب خاصة لمعدومي الدخل والذين لهم العديد من الظروف الصحية والمعيشية التي لا تؤهلهم للعمل، كما تقوم بتوفير القروض الصغيرة للشباب العاطلين عن العمل والذين يرغبوا في عمل مشروع صغير، وفق العديد من الشروط والضوابط، بما يوفر له فرصة للعمل، كما تقوم بالاشتراك مع وزارة الإعمار بتوفير عدد من قطع الأراضي السكنية لعدد من الفئات الفقيرة والمحتاجة لتوفير السكن الآمن والخاص بهم وسط العديد من الظروف المعيشية.

أسماء المشمولين بتوزيع قطع الأراضي

قامت وزارة الإعمار بتوفير أسماء المشمولين بالحصول على قطع أراضي لغرض السكن عبر ملف بي دي اف خاص بها، ليتمكن الجميع من التعرف على نتائج التقديمات والتسجيلات في الموقع، كما أتاحت أيضا رابط الاستعلام عن الحصول على قطع الأراضي بإدخال البيانات الخاصة بالمستفيد المشمول.

رابط توزيع الأراضي moch.gov.iq:4433 في الجمهورية العراقية

قامت الوزارة بإعلان أسماء أصحاب المعاملات الخاصة بتوزيع الأراضي بعد أن قامت الوزيرة بالمصادقة النهائية عليها ليتم تنزيلها على الرابط الرسمي للوزارة، وذلك لفئة الرعاية الاجتماعية وأيضا المعين المتفرغ وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بالطبع للمواطنين من الجنسية العراقية فقط، كما يتم الاستعلام عن الأسماء باتباع الخطوات التلية: