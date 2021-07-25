يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية مجموعة متميزة من بطاقات الصراف الإلكترونية مدى ، والتي تتمتع بمجموعة من المزايا والخواص التي تعطي لعملاء البنك أفضلية عن غيرهم ، من حيث التسوق الرقمي عبر الإنترنت وخواص الخصم علي الرحلات والمشتريات والعروض بالتخفيضات لدي المتاجر المتعاقدة مع البنك ، وكذا حد السحب اليومي وحد الشراء عبر الإنترنت ، وإمكانية الشراء بالريال والعملات الأجنبية أيضاً ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم طريقة الحصول علي بطاقة بنك الرياض مدى وأهم المزايا والاستخدامات ، والطرق المختلفة لاستخدام بطاقات مدى ، ومزايا برنامج حصاد ، وطرق الحصول علي بطاقات الصراف مدى والرسوم ، وإمكانية تكوين كلمة المرور من خلال الخدمات المختلفة.

طريقة الحصول علي بطاقة بنك الرياض مدى وأهم المزايا والاستخدامات

يستطيع عملاء بنك الرياض الحصول علي بطاقات الصراف مدى بالمجان وبدون أي رسوم بمجرد فتح حساب جاري ، وللعملاء الحاليين يمكن الحصول علي بطاقة مدى باستبدال بطاقة مايسترو من خلال أي من فروع البنك المنتشرة عبر المملكة ، ويمكن لعملاء بنك الرياض استخدام بطاقات مدى علي النحو التالي :

تستخدم بطاقات الصراف مدى لدي نقاط البيع والتسوق داخل وخارج المملكة.

يمكن استخدام البطاقات علي أجهزة الصراف المختلفة لكافة البنوك محلياً ودولياً.

يستطيع عملاء بنك الرياض التسوق الإلكتروني باستخدام خاصية الحماية الثلاثية.

ما هي أهم مزايا بطاقة مدى؟

تقدم بطاقات الصراف الآلي مدى من بنك الرياض للعملاء عدة مزايا مثل :

إمكانية وضع حد للشراء اليومي في المحلات التجارية.

ميزة الدفع الإلكتروني علي أجهزة نقاط الدفع.

توفر البطاقات خدمة نقد من بنك الرياض.

يمكن لعملاء بنك الرياض الاستفادة من مميزات برنامج حصاد للمكافآت.

يحظي حامل بطاقة مدى بإمكانية التسوق عبر 35 مليون متجر وأكثر من اثنان مليون جهاز صراف آلي عالمياً.

يقدم بنك الرياض لحاملي البطاقات مدى العديد من العروض الحصرية علي التسوق والرحلات والمطاعم من خلال صفحة البنك علي الإنترنت.

يوفر البنك لعملاء بطاقات مدى كافة الخدمات المصرفية إلكترونياً وبالمجان.

يحصل عملاء بنك الرياض ببطاقات مدى علي إشعارات بكافة العمليات برسائل نصية قصيرة.

الحد اليومي للسحب من ماكينات الصرف بقيمة تصل إلي 5000 ريال سعودي يومياً.

من خلال ماكينات الصراف الخاصة بالبنك ، يمكن لحامل البطاقة إعادة تكوين كلمة السر في حال الضياع أو النسيان أو الإدخال الخاطئ لأكثر من الحد المسموح.

من خلال إمكانية الخصم المباشر من الحساب يستطيع حامل بطاقة مدى التسوق عبر الإنترنت.

يقوم حامل البطاقة بوضع بيانات البطاقة التالية لإتمام عملية التسوق : تاريخ الانتهاء المدون علي البطاقة. الاسم الكامل كما هو موضح علي البطاقة. الرمز الأمني الثلاثي خلف البطاقة.

يستقبل العميل رسالة علي الهاتف المسجل بالتوثيق الأمني ، بها رقم أو رمز تحقق يوضع في خانة التحقق

يقوم بمراجعة البيانات والضغط علي تسجيل أو متابعة لإتمام العملية.

سيتم مراسلة العميل مرة أخري بمبلغ الشراء ورقم العملية ورقم البائع أو رمزه.

تتاح الخدمة بالمجان علي العمليات بالريال السعودي.

يستطيع العملاء إلغاء خواص الشراء أونلاين حيث أنها مفعلة تلقائيا لكل العملاء.

بخصوص حد الشراء اليومي فهو بنفس قيمة حد الاستخدام علي نقاط البيع.

يمكن تعديل قيمة حد الشراء اليومي من خلال خدمات أونلاين الرياض أو من أي ماكينة صراف آلي للبنك ، ومن خدمة هاتف الرياض أيضاً.

يتم احتساب رسوم علي العمليات بالعملات الأجنبية كالآتي : قيمة 1.5 بالمائة لعملاء الكارت الماسي والمصرفي الخاص. 1.75 بالمائة لعملاء الكارت الذهبي. 2 بالمائة لعملاء الكارت الفضي. 2.5 بالمائة لباقي العملاء.



التسوق الرقمي عبر الإنترنت ببطاقة مدى