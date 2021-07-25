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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل قطع الأراضي السكنية بالعراق عبر منصة داري مع رابط التقديم ، أعلنت الحكومة العراقية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بداية حل أزمة الإسكان والبدء في بناء مدن سكنية جديدة، وذلك من خلال برنامج الإسكان داري الذي بدأت الحكومة في إطلاقه، وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الجهود الدائمة للعمل على راحة المواطن العراقي، وكذلك من أجل توفير حياة كريمة له.

وحرصًا من الحكومة العراقية على تيسير الإجراءات على المواطن العراقي للتسجيل والحصول على قطعة أرض سكنية دون أي واسطة أو محسوبية أو تجاوز للروتين، ولتحقيق العدالة في توزيع الأراضي، فقد أتاحت الحكومة العراقية التقديم لمن يرغب من المواطنين بالتسجيل إلكترونيًا عبر منصة داري.

خطوات تسجيل قطع الأراضي السكنية بالعراق عبر منصة داري مع رابط التقديم

لقد أعلنت الحكومة العراقية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بدء التسجيل بمنصة داري الإلكترونية، بهدف التسجيل والحصول على قطعة أرض سكنية وذلك يوم الاثنين الماضي، على أن تكون هذه هي المرحلة الأولى من المبادرة والتي خصصت فيها الحكومة للمواطنين مايقرب من 300 ألف قطعة سكنية للتسجيل.

يتم تقديم طلبات التسجيل عبر المنصة عن طريق ملئ الإستمارة الإلكترونية وإدخال جميع البيانات المطلوبة، ويتم مراجعة هذه البيانات من قبل الجهات المختصة والتأكد من مدى صحتها، والتأكد من مدي استحقاق المتقدم للحصول على الأرض وبالتالي يتم قبول الطلب أو رفضه، ويتم التقديم إلكترونياً عبر منصة داري من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي ل منصة داري الإلكترونية.

الإلكترونية. قراءة الشروط جيدًا والضغط على أوافق.

يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق والتأكد منها.

بعد إتمام ما سبق يتم استلام كود التسجيل عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله في البيانات التي تم إدخالها.

الفئات المستحقة والتي خصصتها الحكومة العراقية للتقديم و الحصول على قطعة أرض سكنية 2021

لقد أعلنت الحكومة العراقية عن فئات معينة من المواطنين سيتم قبول طلباتهم بعد مراجعتها، وذلك لضمان عدالة التوزيع وهذه الفئات هى: