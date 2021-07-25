الهند تسجل 39742 إصابة و535 وفاة جديدة بكوفيد-19

ذكر بيان حكومي اليوم الأحد أن الهند سجلت 39742 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 535 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 420551.

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