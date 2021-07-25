إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن إصابة فلسطيني برصاص قوة عسكرية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بزعم إلقاء حارقات باتجاه مركبات امستوطنيين. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “‏اعتقلت قوات الجيش الليلة الماضية 3 فلسطينيين القوا زجاجات حارقة وحجارة نحو مركبات المستوطنين على إحدى الطرقات في منطقة جنين، حيث أطلق الجنود النار تجاه الفلسطينيين وأصابوا أحدهم بينما تم اعتقال الاثنين الأخرين بعد مطاردتهما”.

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