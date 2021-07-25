ترامب يتنقد بايدن فى التعامل مع ملف الطاقة

جدة - نرمين السيد - انتقد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، إجراء إدارة خلفه، جو بايدن، مفاوضات مع منظمة "أوبك" وروسيا حول النفط، معتبرا أن الولايات المتحدة بذلك فقدت استقلالها فى مجال الطاقة.





وقال ترامب، فى كلمة ألقاها السبت فى مدينة فينيكس بولاية أريزونا: "كنا مستقلين فى مجال الطاقة قبل شهرين فقط، والآن لسنا مستقلين من حيث الطاقة". وتابع: "هم يجرون حاليا مفاوضات مع أوبك وروسيا وذلك فى الوقت الذى نمتلك فيه نفطا لدرجة لا نعرف ماذا نفعل معه". ووجه ترامب مرارا اتهامات إلى سياسة إدارة بايدن فى مجال الطاقة خاصة بسبب فرضها فى يناير حظرا على استئجار أراض فدرالية لاستكشاف حقول النفط والغاز فيها، لكن واشنطن أجبرت على إلغاء هذا الإجراء فى يونيو بموجب قرار قضائى نتج عن قضية رفعها الجمهوريون.

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