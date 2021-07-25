مقتل 3 جنود أتراك فى قصف كردى شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان المرصد السورى، فإن أكثر من 200 قذيفة مدفعية وصاروخية استهدفت قوات الاحتلال التركى والفصائل الموالية لها فى قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية ومجلس الباب العسكرى بريف حلب، وذلك تزامنًا مع اشتباكات على محور حزوان، أدت إلى قطع الطرقات.

كما رصد المرصد السورى قصفًا نفذته القوات الكردية على نقطة عسكرية تركية فى بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية فى صفوف القوات التركية والفصائل الموالية لها.

كما شنت قواعد الاحتلال التركية قصفًا فى كل من جبل الشيخ عقيل وحزوان، قرية زويان ورادار والشعالة بريف الباب شرقى حلب، قبل أن يتوسع القصف التركى بمشاركة الفصائل الموالية لها ويشمل قرى تل المضيق والسد وغول سروج وتل المضيق، وهى مناطق ضمن مناطق انتشار القوات الكردية فى ريف حلب.