الأمن يطوق محيط مستشفى الجاردنز ومواطن يروي قصة وفاة والدته بانقطاع الكهرباء .. تقرير

دوت الخليج :- طوقت قوات امنية محيط مستشفى الجاردنز في العاصمة عمان ليلة السبت - الأحد عقب أنباء عن وفيات وقعت في المستشفى جراء انقطاع التيار الكهربائي .

وكان مواطن اردني كشف عن وفاة والدته التي كانت تحت أجهزة الاوكسجين وأجهزة القلب ، قائلا إن التيار انقطع عن المستشفى ، او الغرفة التي تتواجد فيها والدته ما ادى لانخفاض في الضغط وانقطاع للاوكسجين وبالتالي وقوع الوفاة .

وتواجد وزير الصحة فراس الهواري في المستشفى عقب الأنباء التي تواترت عن انقطاع الكهرباء ،ووقوع الوفيات دون أن يصدر أي تصريح رسمي بوقوع الوفيات من عدمها حتى كتابة هذه السطور .

وكان شاهد العيان المواطن والذي أخبر عن وفاة والدته قال بأن مدة انقطاع الكهرباء استمرت لنصف ساعة تقريبا ، بينما يقول مدير المستشفى فايز أبو حميدان بأن الانقطاع تمت معالجته بالمولدات الاحتياطية فو را ، وأكد في تصريح صحفي قبل قليل إنه لا صحة لانقطاع لكهرباء عن الأجهزة الطبية وأن ما جرى هو وقوع شورت كهربائي أدى لانقطاع بعض اجهزة الانارة لدقائق ، وهو بعكس ما يقوله المواطن الذي شهد وفاة والدته والذي قال بأن المولدات عملت فعلا ولكن ليس في كل المستشفى ومن ضمنها الغرفة التي تواجدت فيها والدته حيث لم تعد الكهرباء إلا بعد نصف ساعة وفق ما قال .

وفيما تتحدث بعض المصادر عن وفيات أخرى ، إلا أن أي تصريح رسمي بهذا الشأن لم يصدر بعد .