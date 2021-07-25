بدء العمرة اليوم ومن خلال تطبيق اعتمرنا إحجز واعتمر

بعد الإعلان عن انتهاء موسم الحج هذا العام بخير وسلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام تهنئة جلالة الملك وولي العهد فقد أعلنت رئاسة الحرمين عن تمام انتهاء موسم الحج بكل يسر وسهولة وبجميع الاجراءات الاحترازية كما كانت مخططة، فقد أعلن وأكَّد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم ١٥ ذي الحجة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا، وسخرت الرئاسة بكافة وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية لاستقبالهم، وأصبح من صباح اليوم الأحد الموافق 25/7/2021 المسجد الحرام في كامل الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين وفق الإجراءات الاحترازية خلال الدخول والخروج، وخلال تأديته للعمرة والصلاة، وإن جميع المداخل زودت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

حملة جديدة لأفواج العمرة :

استعدادا لبدء موسم العمرة فقد استعدت جميع الوزارات لبدء الخطط والإجراءات الاحترازية سلامة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين، وأضاف مشاط، خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن هناك مبادرة بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية، لإطلاق حملة يمكن من خلالها الحصول على التصاريح من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة اعتمرنا والخطوط السعودية، كاشفًا أنه سيتم الإعلان عنها في حينه، وأعلنت رئاسة الحرمين جاهزية المسؤولين والقائمين بخدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين، مبينًا أن جميع أعمال الرئاسة تتم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بكوادر مؤهلة ومدربة، ووفق معايير دقيقة.

مسارات مخصصة:

واستعدت رئاسة الحرمين لإستقبال أفواج المعتمرين وحرصا على سلامة المعتمرين فقد قامت رئاسة الحرمين بتركيب أجهزة قياس الحرارة على الأبواب المخصصة لدخول أفواج المعتمرين وتجهيز مسارات مخصصة لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، التي من خلالها تضمن بإذن الله سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام وتقديم خدمات راقية ومميزة تحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- وفق توجيهات ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.