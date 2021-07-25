رابط وخطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

ينتظر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الأول لهذا العام حيث أنه من خلال مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه سوف يتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي انتهت الأمس السبت وحرصاً من الوزارة للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنعاً للتجمعات داخل المدارس بسبب وفاء كوفيد المنشر وحرصاً على سلامة الجميع سوف يتم أعلان النتيجة عبر الإنترنت مع سهولة الحصول عليها من خلال السم ورقم الجلوس الخاص بالطالب وسنوضح لكم عبر هذا المقال خطوات الاستعلام على النتيجة عبر موقع الوزارة.

متي موعد ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

لم يتم تحديد موعد محدد لظهور النتيجة ولكن تم الذكر سابقاً أنه سوف يتم ظهور النتيجة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي وقبل نهاية شهر يوليو الجاري حيث أنه تم الذكر بأن الانتهاء من تصحيح جميع المواد قد تم بالفعل ويتم رصد الدرجات وعرضها على وزير التعليم لاعتمادها وإعلان النتائج عبر موقع الوزارة ثم بعد ذلك يتم الإعلان عنها بجميع مدارس الدبلومات الفنية،ومنذ ظهور وباء كوفيد 19 تبذل الدولة ممثلة في وزارة التعليم والتعليم الفني الكثير من الجهد المبذول وذلك لتوفير بيئة دراسية آمنة مع الحرص على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمة وأخذ جميع التدابير الوقائية خلال فترة الامتحانات وكانت امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام قد بدأت يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الماضي وانتهت في يوم الخميس الأول من الشهر الجاري ومرت فترة الامتحانات بدون تسجيل أي حالة إصابة بالوباء المنتشر ويترقب الطلاب نتيجة الدبلومات ليتم بعدها الاستفسار عن التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية.

يقوم الطالب بالدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني.

بعد ذلك يتم الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

يقوم بتحديد الدبلوم( دبلوم تجارة، دبلوم صناعة، دبلوم زراعة، دبلوم فندقي). وبعدها يقوم بتحديد نظام الدراسة سواء دبلوم ثلاث سنوات أو دبلوم خمس سنوات.

يقوم الطالب بكتابة الاسم ورقم الجلوس وتسجيل كافة البيانات المطلوب تسجيلها.

بعد الانتهاء من كل الخطوات السابقة يقوم الطالب بالضغط على زر الاستعلام وسوف تفاح لك صفحة بها جميع درجات الاختبارات الخاصة بك ومجموع النتيجة.

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021