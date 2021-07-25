التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين و المعلمات|| مشروع التدريب الصيفي مسارات التنمية 1443

التسجيل في المسارات التطويرية، تم تدشين إعلان من خلال وزارة التربية والتعليم السعودية عن بدء مشروع التدريب الصيفي للمعلمين المعينين للانضمام إلى البرنامج بعد التقديم، حيث يتوجب علي المتقدمين التسجيل في المسارات التطويرية للبرامج التدريبية المختلفة التي يتيحها البرنامج وفقًا للضوابط والقواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في نظام الدورات الجديد، ويضم مشروع منصة التدريب خبراء في مجال التعليم، وكذلك يتم تنفيذ مشروع مسار التنمية على أساس إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية الصيفية، بالإضافة إلى توفير تطوير المعلمين والإداريين.

وتهدف هذه البرامج بشكل كامل إلى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف والغايات التي تدور في المقام الأول حول تطوير المعلمين والإداريين ، بالإضافة إلى تقديمها. مجموعة من المهارات المهنية والتربوية التي بعد توفيرها تخاطب حالة الاختصاصات والمراحل التي تتلاقى مع بعضها، وأوضحت الوزارة أن الأولوية في التطبيق هي تنفيذ برامج تدريبية للمدربين الذين يشاركون في الإعداد، بحسب كل مشروع يشارك في مسارات تطوير وزارة التربية والتعليم ، ووفقًا معاير المسار التعليمي التربوي، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم رابط التسجيل في المسارات التطويرية.

التسجيل في المسارات التطويرية

شددت وزارة التربية والتعليم التأكيد عبر موقعها الرسميّ أن المعلمين والمعلمات الراغبين في تدريس تخصصات غير تخصصهم سرعة التسجيل في المسارات التطويرية، وهو أحدي المشاريع التي تعمل وزارة التربية والتعليم السعودية من خلالها على تحسين كفاءة وأداء ومهارات المعلمين لتطوير أدائهم الأكاديمي من البرامج التدريبية لهؤلاء المعلمين، وذلك لتلبية جميع احتياجاتهم التعليمية، ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال مجموعة من المراحل التعليمية المختلفة والتي تمثلت في التالي:

المرحلة الأولى، تعيين مدربين ومعلمات من 1 ذو الحجة إلى الثالث من شهر ذو الحجة 1442هـ.

المرحلة الثانية، إعداد منصة التدريب وحصر البرامج من 1 ذو الحجة، إلى 15 من شهر ذو الحجة 1442هـ.

والمرحلة الثالثة، تنفيذه مشروع المسارات التطويرية للمعلمين في اليوم 15 من شهر ذي القعدة وحتي الثامن عشر من شهر محرم 1443.

المرحلة الرابعة والأخيرة نهاية الفصل الأول 1443 مع زيارات تشريفية.

موعد التسجيل في مسارات التنمية

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عدد من الطرق يمكن من خلالها للمعلمين في قطاع التعليم العام التسجيل في مشروع مسارات تطوير المعلم وتحديد جدول زمني للقبول والتقديم وبدء التسجيل في البرنامج وهو على النحو التالي:

أولاً، التسجيل من أجل تطوير الذات ويبدأ المسارات في 4 ذو الحجة 1442 الموافق 14 يوليو 2022م، وينتهي التسجيل في مشروع طرق التطوير بالبرنامج في 14 ذو الحجة 1442 الموافق 24 يوليو 2022، وبعد الانتهاء من التسجيل يتم إرسال دعوة للفئات المستهدفة للتسجيل والحضور عن طريق البريد الإلكتروني.

ثانياً، تبدأ برامج مسارات التنمية في 15 ذو الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2022م، ويتكون يوم التدريب من خمس ساعات من التدريب، علي أن يبدأ من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر.

الفئات المستهدفة للتدريب في برنامج المسارات التطويرية

تم تدشين إعلان من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة عن المجموعة المستهدفة من خطة مسار التنمية للمعلمين المقترحة بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني للتعليم، وهذه الفئات من أبرزها :

أولاً، المعلمين الذين يرغبون في تدريس مواد أخرى غير تخصصهم .

ثانياً، إذا كنت تريد تعليم معلمي المدارس الابتدائية على مستوى أعلى في المدارس الابتدائية.

ثالثًا، كبار المعلمين في المدارس الابتدائية الذين يرغبون في تدريس دورات المدرسة الثانوية أو المدرسة الثانوية

رابعاً، يتم تحديد المعلمين والمعلمات الذين يقبلون الخطة وفقًا لاحتياجات الوزارة.

رابط التسجيل في المسارات التطويرية

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة رابط إلكتروني للتسجيل في مسار التنمية للتسجيل في سلسلة من البرامج التدريبية الصيفية ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

الحوافز العائدة علي خريجي المسارات التطويرية

تعمل وزارة التربية والتعليم في المملكة علي تحفيز ومكافأة المعلمين والمعلمات الذين سيؤدون فترة التدريب الصيفي وجاءت المكافآت كالتالي:

سيتم تسجيل وقت تدريب المعلمين في سجلاتهم المهنية. الحصول على شهادة معترف بها من قبل المركز الوطني للتطوير المهني. مكافأة اقتصادية 150 ريال سعودي للمتدربين كتعويض عن حضور التدريب كل ساعة. تقديم شهادة إتمام مشروع مسار التطوير الذي سيكون خارج تخصصهم الأصلي. منح الإذن للمدرسين المدربين لتمكينهم من تعلم مواضيع جديدة. سيحصل المعلمون على درجة تطوير مهني كاملة لمدة عام واحد. بعد الانتهاء من كل التدريب، سيحصل المتدربون على 22 ليلة من الأجر كإضافية بديلة.

وبذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات 1442 عبر منصة التدريب.