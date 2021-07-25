شبكة "سي ان ان" تعلن عن مقابلة مع الملك ستبث الاحد

دوت الخليج :- اعلن المذيع في شبكة سي ان ان الامريكية فريد زكريا عن مقابلة سوف تبث الاحد مع جلالة الملك عبدالله الثاني .

وقال زكريا عبر تويتر ان المقابلة ستبث في تمام الساعة 8 بتوقيت عمان .

واشار الى ان اللقاء سوف يناقش قضايا المنطقة وخصوصا القضية الفلسطينية الاسرائيلية و لقاء جلالة الملك بالرئيس الامريكي جو بايدن .