نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس وخطوات الاستعلام عنها عبر بوابة التعليم الفني

بعد اجتياز طلاب الصف الثالث الثانوى امتحانات الدبلومات الفنية يزداد البحث حاليا عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها قربت على النهاية وفي الساعات القليلة القادمة سوف يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بشكل رسمي. كما طمئنت الوزارة كافة الطلاب على أن نسب النجاح مرتفعة مقارنة بالعام الماضي. ويستطيع جميع طلاب الثالث الثانوى الذين امتحنوا في الدبلومات الفنية الزراعي، التجاري وصناعي 2021 الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال الموقع الالكتروني الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم fany.moe.gov.eg 2021. وسوف نتعرف في هذا المقال على رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع الوزارة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

أكدت الوزارة في بيان رسمي لها أنه يجب على كافة طلاب المرحلة الثانوية في مصر التقيد بمتابعة على موقع اعلان النتائج لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم فور اعتممادها رسميا. ومن اجل تسهيل عملية الاطلاع على نتائج الدبلومات الفنية وفرت وزارة التربية والتعليم في مصر العديد من الطرق للاستعلام عن النتيجة التي سوف نتعرف عليها في السطور التالية من المقال.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

اجتاز طلاب الدبلومات الفنية بجميع الفروع والاقسام اختبارات 2021 في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات المصرية. بالرغم من ذلك فإنها مرت بسلامة على جميع الطلاب بعدما اتبعوا الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزرة التربية وتعليمات وزارة الصحة. ومنذ انتهاء الطلاب من الامتحانات هم في حالة ترقب وتوتر شيد لمعرفة الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021. حيث أكد نائب وزير التربية والتعليم محمد مجاهد بأن موعد اعلان النتيجة هو الواحد والثلاثون من شهر يوليو الحالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يستطيع كافة الطلاب في الجمهورية المصرية معرفة نتائج الدبلومات الفنية (زراعي، تجاري، صناعي) بمجرد صدورها عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لطلاب التعليم الفني لمعرفة معدلاتهم في مختلف المواد الدراسية كما أوضح العاملين على أعمال الدبلومات الفنية أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجته باتباع الخطوات التالية :

الولوج على رابط نتيجة الدبلوم الفني 2021 http://nategafany.emis.gov.eg/

يجب تحديد المدرسة التي تبع لها طالب الصف الثالث الثانوي (صناعي / زراعي / تجاري).

تدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عبارة عرض النتيجة.

يتم عرض نتائج الطالب المرحلة الثانوية بجميع الدرجات لكافة المواد وكذلك المجموع الكلي كما يمكن طباعة كشف النقاط.

وزارة التربية والتعليم الفني

عبر الموقع الذى انشئته وزارة التربية بوابة التعليم الفني. وسيتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية للتخصصات التجاري والصناعي والزراعي في كافة محافظات مصر. وذلك من اجل التسهيل على الطلاب واوليائهم الاطلاع على النتائج دون عناء الذهاب إلى المدارس. وتجنب التجمعات وعدم التعرض لأى مشاكل صحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بكثرة. كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس.