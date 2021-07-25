التونسية أنس جابر تغادر طوكيو مبكرا

خرجت التونسية أُنس جابر مبكرا من منافسات فردي التنس للسيدات في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في الدور الأول يوم الأحد.

وخسرت أُنس جابر بمجموعتين متتاليتين أمام الإسبانية كارلا سواريزنافارو وبنتيجة 6-4 و6-1 في مباراة استغرقت حوالي ساعة واحدة.

وكانت تونس تعلق آمالا على أُنس لمواصلة نتائجها الرائعة في الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت هذا الشهر أول من يمثل العرب، في منافسات الرجال أو السيدات، في دور الثمانية في ويمبلدون منذ 1974.

ويأتي خروج أُنس بعد ساعات قليلة من تحقيق مواطنها أحمد الحفناوي مفاجأة مدوية بحصد ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة.

وكان التونسي محمد خليل الجندوبي حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كيلوجراما في التايكوندو يوم السبت.