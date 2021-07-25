"غزوة العيد".. العراق يحبط سلسلة هجمات إرهابية

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية المخطط لها في عيد الأضحى، مشيرة إلى اعتقال عناصر شبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "وكالة الاستخبارات أطاحت شبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في بغداد ومحافظات أخرى بما يسمى (غزوة العيد )".

وأضافت أنه في إطار تعقب العصابات الإرهابية، بعد الهجوم الدامي في سوق الوحيلات ببغداد، "نجح أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار".

وأوضحت أن الشبكتين مسؤولتان عن تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر، الذي أوقع 35 قتيلا و60، لافتة إلى "أنها كانت تسعى لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات".

وقالت إنه بعد إحباط مخططاتهم، "سيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

ونشرت خلية الإعلام الأمني صور ثلاثة أشخاص قالت إنهم من بين عناصر الشبكتين.

وفي حين لم يشر البيان صراحة إلى الجهة التي تنتمي إليها هاتان الشبكتان، إلا أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال في وقت سابق إن المتورطين في هجوم الوحيلات ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان العراق أعلن في أواخر 2017، النصر على تنظيم داعش بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها، لكنه عاد إلى تكتيك شن الهجمات الإرهابية في البلاد، وتزايدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.