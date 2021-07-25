طوكيو 2020.. المصري عبد الرحمن إلى ربع نهائي التايكوندو

عبر لاعب التايكواندو المصري وائل عبد الرحمن إلى ربع نهائي منافسات وزن -68 رجال، بتغلّبه على الإسباني خافيير بيريس الأحد، ضمن دورة طوكيو 2020.

وفاز عبد الرحمن (25 عاماً) في المجموع النهائي للنقاط 22-20، رغم خسارته 7-صفر في الجولة الثانية، لكن تقدمه 6-2 في الأولى و16-11 في الثالثة والأخيرة، ضمن له الفوز.

وسبق أن توج وائل عبد الرحمن ببطولة أفريقيا في السنغال العام الحالي، وكان قد توج بها في العام 2018 في المغرب أيضاً.

وسيواجه المصري في ربع النهائي بوقت لاحق يوم الأحد، البوسني نيدجاد هوسيتش.

وتعلق مصر آمالاً كبيرة على الرياضات القتالية للتتويج، وخصوصاً على سيف عيسى وهداية ملاك في التابكواندو.