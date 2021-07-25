تردد قناة bein sports xtra2 المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

ننقل لكم تردد قناة bein sports xtra2 الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو في الجولة الثانية من جولات دور المجموعات لأولمبياد طوكيو، يسعى منتخب مصر إلى الفوز على الأرجنتين من أجل تحقيق النقاط الثلاث الأولى له في دور المجموعات خاصة وأن المنتخب المصري قد حقق التعادل السلبي أمام إسبانيا في الجولة الأولى.

تردد قناة bein sports xtra 2 الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

يمكن ضبط تردد قناة bein sports xtra 2 الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين من خلال التردد 12604 والترميز 27500 أفقي (H) حيث يتوجب أن يكون الريسيفر الخاص بك HD لضمان عمل القناة المفتوحة والتي تنقل مباراة مصر والأرجنتين وكذلك مباراة السعودية وألمانيا في نفس الدور من دور المجموعات.

القناة التردد على النايل سات bein sports xtra 2 12604 الترميز 27500/ H

كان شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر قد أكد أن الفراعنة سيظهروا وجه أخر أمام الأرجنتين مؤكدا أن مصر ستحاول خلق نزعة هجومية أمام الأرجنتين من أجل محاولة تحقيق النقاط الثلاث، وأشاد شوقي بقوة منتخب الارجنتين رغم خسارته في المواجهة الأولى أمام أستراليا في مجموعة وصفها غريب بالقوية والتي تضم بجانب مصر كلا من أسبانيا والأرجنتين وأستراليا، ويتأهل فريقين فقط للدور نصف النهائي.

في الوقت ذاته يدخل منتخب السعودية مباراة ألمانيا عقب الخسارة في المباراة الأولى أمام كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد، ويحاول المنتخب السعودي الفوز على ألمانيا أو تحقيق نقطة على الأقل في ظل مجموعة قوية تضم إلى جانب ألمانيا وكوت ديفوار والسعودية منتخب البرازيل.

ومن المنتظر أن تقوم قنوات bein sports xtra 2 بنقل مباراتي مصر والأرجنتين وكذلك مباراة السعودية وألمانيا من خلال ستديو تحليلي لكلا المواجهتين، وتقام مباراة مصر والأرجنتين في التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بينما تقام مباراة السعودية وألمانيا في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء، ويحاول المنتخب المصري تحقيق الفوز على الأرجنتين والذهاب بعيدا في أولمبياد طوكيو.

كان شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر قد استعان بخدمات كلا من محمد الشناوي وأحمد حجازي والونش من لاعبي الكبار من أجل مساندة ومعاونة لاعبي المنتخب الاولمبي في تلك المواجهة الهامة لمنتخب مصر، ولن تكون المباراة سهلة لمنتخب الأرجنتين خاصة مع الخسارة المفاجئة له في المواجهة الأولى أمام استراليا بهدفين دون رد وهو مايجعل تلك المباراة أمام مصر هي الفرصة الأخيرة للعودة.