السعودية: المسجد الحرام جاهز لاستقبال المصلين والمعتمرين بدءا من الغد

وأوضح أن رئاسة شؤون الحرمين سخّرت جميع وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية؛ لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية.
وأفاد أن جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التى تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة، وأن جميع المداخل زُوّدت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التى خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التى تضمن سلامة زوار وقاصدى المسجد الحرام.
وأشار إلى أن الرئاسة عملت على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الجسدى بين الطائفين، إضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أى تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود التى من خلالها.
ولفت النظر إلى أنه جرى التأكد من سلامة جميع منسوبى ومنسوبات الرئاسة، والاستعداد لتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة التى تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية.
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