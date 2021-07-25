سباح تونسي يحرز الذهبية الثانية للعرب بأولمبياد طوكيو

أحرز التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو، الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في الألعاب الجارية.

وسجل الحفناوي ثلاث دقائق و43.36 ثانية، ليحصد اللقب بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين. وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأميركي كيران سميث الذي سجل ثلاث دقائق و43.94 ثانية. وكان التونسي محمد خليل الجندوبي قد حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كيلوغراما في التايكوندو يوم السبت.

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