مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده

قال أوليجونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، إن ناديه لا يزال يتفاوض مع لاعب الوسط بول بوغبا بشأن تجديد عقده.

وارتبط بوغبا (28 عاما) المتوج بكأس العالم مع فرنسا، بشكل متكرر بالرحيل عن أولد ترافورد منذ عودته للنادي الإنجليزي قادما من يوفنتوس في 2016 مقابل صفقة قياسية عالمية آنذاك بلغت قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني (122.34 مليون دولار).

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بوغبا الذي دخل العام الأخير من عقده مع يونايتد.

وقال سولشار بعد الخسارة 4-2 أمام كوينز بارك رينجرز وديا: "توجد دائما تكهنات بشأن بول ودائما الأندية مهتمة بالتعاقد معه. رأينا بول في أفضل حالاته، ويعرف ما نشعر به نحوه".

وأضاف: "لقد استمتعت بعملي معه وأتمنى مواصلة العمل سويا. كل ما سمعته منه أنه يتطلع للموسم الجديد".

وشارك بوغبا في 42 مباراة مع يونايتد في كافة المسابقات الموسم الماضي، حيث احتل الفريق المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي البطل، بينما بلغ الفريق نهائي الدوري الأوروبي أيضا لكنه خسر من فياريال الإسباني.

وفي وقت سابق اليوم، وقع سولشار عقدا جديدا يبقيه في يونايتد على الأقل حتى 2024، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ويستضيف يونايتد فريق ليدز يونايتد في أولى مباريات الفريقين بالموسم الجديد للدوري الممتاز في 14 أغسطس اب المقبل.