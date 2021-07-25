نتائج التوجيهي التكميلي ٢٠٢١ الأردن رابط tawjihi.jo استخراج نتائج الثانوية العامة

انتهى برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام 2021 وينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية نتائج التوجيهي التكميلي ٢٠٢١ الأردن، وصدور موعد رسمي، حيث اعلن عن إعلانها خلال ساعات، وما زال يترقب الطلاب وأولياء الأمور صدور النتائج عقب انتهاء الوزارة من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ثم الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي ٢٠٢١ الأردن

يستعلم عن نتائج التوجيهي الأردن “التكميلي” ٢٠٢١ من الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم اتباع الخطوات التالية:

حين رفع النتائج ستجد في الموقع السابق رابط استعلام نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2021.

ويتطلب منك الموقع تعبئة البيانات الشخصية

ووضع رقم الجلوس فس الخانة المخصصة

ثم استعلام عن النتائج

موقع وزارة التربية والتعليم الأردن

من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المملكة الأردنية الهاشمية، فقد انتهت اختبارات طلبة وطالبات المرحلة الثانوية وفق الجدول الزمني لامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021 للطلبة الأتية:

الطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد وطلبة 2019، انتهت الاختبارات بتاريخ 15 يوليو 2021، للفروع الأكاديمية (العلمي- الأدبي- الشرعي).

وكذلك انتهى برنامج امتحان الدراسة الثانوية العام لعام 2021 لمسار التعليم الثانوية المعنى الشامل للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، وكذلك طلبة 2020 بتاريخ 15 /7 / 2021 لكل من (الصناعي، الزراعي، الفندقي والسياحي، الاقتصاد المنزلي).

وكذلك بتاريخ 15 يوليو 2021 انتهى برنامج شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الدراسة الخاصة 2018 فما قبل لكل من (العلمي، الأدبي، الشرعي).

ووفق التقوم الدراسي في الأردنية، كان محدد الانتهاء بتاريخ 26 حزيران من إعداد النتائج والشهادات المدرسية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وينتظر الآن موعد إعلان نتائج التكميلي الأردن للشهادة الثانوية العامة.

مازال البحث مستمر، ويزداد من الطلبة والطالبات لاستخراج نتائج التوجيهي التكميلي2021.

عبر رابط tawjihi.jo الذي يتم رفعه بموقع الوزارة الرسمي، حال الإعلان وصدور النتائج

والتي يتم استخراجها بسهولة دون الذهاب إلى المدارس، وذلك لمنع التجمعات في ظل جائحة كورونا المستجد

التقويم الدراسي الأردناستعلام نتائج الثانوية العامة التكميلي 2021

وتمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية.