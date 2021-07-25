معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 لكل من علمي وأدبي في جميع الكليات

معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 ، جنبًا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم السوري ومن خلال الساعات الأخيرة حيث أزداد البحث في سوريا عن نتائج الطلبة الخاصة بالبكالوريا من جميع محافظات الدولة. كما أيضا أولياء الأمور كانوا ينتظرون تلك النتيجة من معدلات القبول. حيث ينتظر الطلاب الحد الأقصى والحد الأدنى ونسبة القبول في جميع الجامعات بالنسبة لطلاب نظام العلمي والنظام الأدبي. واليوم سوف نستعرض لكم نتيجة معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 فتابعوا معي من خلال تلك المقالة التالية.

معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 في جميع الكليات

شهد أخر ساعات ماضية إصدار مؤشرات كمؤشرات أولية للقبول في الكليات السورية في التخصصات المختلفة. كما جاءت المؤشرات مناسبة لطلاب البكالوريا لشعبة علمي وأدبي وهذه المؤشرات كالتالي:

جاء تنسيق القبول لكليات الطب البشري بدرجة 199.2 من 240 كدرجة نهائية.

كما جاءت نتائج القبول في كليات طب الأسنان وكلية الصيدلة نحو 187.2 درجة.

معدل قبول كليات الهندسة بدرجة 162.2 من 240 درجة.

بدرجة 162.2 من 240 درجة. كلية الحقوق وكلية الديكور جاءت بدرجة 134.4. كما أيضا كلية إدارة الأعمال جاء تنسيقها بنفس الدرجة وهي 134.4. وذلك بالنسبة لطلبة الشعبة العلمية.

أما بالنسبة للشعبة الأدبية جاءت بها كلية حقوق وكلية ديكور وكلية إدارة أعمال نحو 133.2 درجة من 220 درجة نهائية.

مفاضلة البكالوريا في سوريا 2021 لشعبة أدبي وعلمي

قبول المفاضلة للجامعات السورية 2021. كما تستعد وزارة التربية والتعليم السورية حاليًا حيث تعتمد عملية التقديم في الجامعات المختلفة في جميع محافظات دولة سوريا ، بشرط أن تتم عملية التقديم والقبول عن طريق تحديد القبول في الجامعات. عملية التسجيل الإلكتروني من موقع وزارة التربية والتعليم تعلن وزارة التربية والتعليم حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم خلال أيام عن التوقيع الرسمي على الطلب والتسجيل الرسمي على الاستمارة الإلكترونية. mail ، الموقع الإلكتروني المعروض للتسجيل في الجامعات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها وفي التخصصات الخاصة بها ومعدلات القبول التي تختلف من قسم العلمي إلى القسم الأدبي في عملية التقديم.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة. ونتمنى لك دوام الصحة والعافية.