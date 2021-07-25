الجيش الاسرائيلي ينشر صورة للمتسللين من الاردن

دوت الخليج :- اظهرت صورة نشرها الجيش الاسرائيلي لاشخاص تسللوا من الاردن باتجاه اسرائيل لحظة القبض عليهم .

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قال إن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية ، وليس من بينهم أي مواطن أردني.

وأضاف أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

وكان قد اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على تويتر إنه "خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات جيش الدفاع خمسة مشتبه فيهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي أن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم الذي لم يكن مسلحا".