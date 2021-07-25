الرئاسى الليبى: متمسكون بالانتخابات ودعم اللجنة العسكرية المشتركة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، حرص المجلس على وحدة التراب الليبى وحماية سيادته والتزامه بمخرجات الحوار فى جنيف، والتمسك بالانتخابات، مشددا على دعم المجلس للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين.





وذكرت المكتب الإعلامى للمنفى -وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية- أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم السبت، مع أعيان وحكماء منطقة البطنان، حيث استمع المنفى للمشاكل والعراقيل التى تواجه المسؤولين بمنطقة البطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فيروس كورونا، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية. من جهتهم، أكد أعيان وحكماء منطقة البطنان، دعمهم الكامل للمجلس الرئاسى واستعدادهم للعمل وفق الاستراتيجية التى وضعها لدعم مسار المصالحة، والوصول للاستحقاق الانتخابى نهاية هذا العام.

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