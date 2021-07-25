مقتل 6 جنود بهجوم لجماعة بوكو حرام في الكاميرون

قتل ستة جنود كاميرونيين على الأقل، السبت، في هجوم لجماعة بوكو حرام في أقصى شمال الكاميرون، حيث يكثف المتشددون هجماتهم، وفق ما صرح حاكم المنطقة للتلفزيون الرسمي.

وقال بكاري ميدجياوا، حاكم منطقة أقصى الشمال، إن مقاتلي بوكو حرام "وصلوا قرابة الرابعة فجرا في ست آليات مدججين بالسلاح. نأسف لمقتل جنودنا الستة في الميدان"، لافتا الى "إصابة أربعة آخرين".

ووقع الهجوم في ساغميه على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع نيجيريا، مهد بوكو حرام. وأشار تقرير للشرطة أكّدته مصادر محلية عدة، إلى مقتل ثمانية جنود.

وفي السنوات الأخيرة ضاعف عناصر بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا هجماتهم ضد قوات الأمن والمدنيين في أقصى شمال الكاميرون، لا سيما المنطقة الحدودية بين نيجيريا والنيجر وتشاد.

وهم غالبا ما يعمدون إلى خطف مدنيين وخصوص النساء والأطفال.

وبدأت أعمال العنف في نيجيريا في العام 2009 بهجمات لبوكو حرام، ومن ثم لتنظيم داعش في غرب إفريقيا الذي نشأ عن انقسام الجماعة وأصبح يمثّل أكبر تهديد في المنطقة.

وفي منتصف يونيو أكّدت جماعة بوكو حرام المتشددة النيجيرية مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي في معركة مع تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وأسفرت أعمال العنف منذ اندلاعها في 2009 عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين، وتمدّدت إلى النيجر وتشاد والكاميرون.